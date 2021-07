Ook Zeeland kan extreme regenval zoals in Limburg niet aan

,,Dit is ontzettend extreem, bijna onvoorstelbaar”, zegt Mangnus over de situatie in het zuiden van Limburg. Op veel plaatsen viel zo'n 100 millimeter regen, met desastreuze gevolgen. ,,Limburg is een heuvelachtig landschap. Al het water stroomt via de oppervlakte naar lager gelegen gebieden. Dan is het geen 100 millimeter meer, maar een veelvoud daarvan. Dat is in Zeeland toch anders. Bij ons is het toch een stuk vlakker.”