Ook witlofhandel van Zeeland Trade verdacht

VOGELWAARDE - Handelsbedrijf Zeeland Trade in Vogelwaarde is vorig jaar zijn bio-certificaat kwijtgeraakt omdat het ‘ernstige vermoeden’ bestond dat het bedrijf de eigen biologische witlof had vermengd met gangbare witlof. Dat meldt Skal Biocontrole op zijn website.