Ook van windpark Borssele 3 en 4 gaat Zeeland een beetje mee eten

Jonge Vlissinger stak toerist zeven keer: ‘Ik probeerde mijn broertje te beschermen’

17:21 MIDDELBURG - Het wekte heel wat beroering, de steekpartij tijdens een mooie zomeravond in Vlissingen, begin augustus vorig jaar. Voor het oog veel mensen, onder wie zijn gezinsleden, werd een 57-jarige man uit Weert neergestoken door Vlissinger D. van de G. Ook zijn 32-jarige zoon raakte gewond. Maar was het nou noodweer, of echt nergens voor nodig?