Ook toegangstesten in Oostburg, Schouwen-Duiveland blijft strijden voor testlocatie

Fun­dex-oprichter Lex Verstrae­ten (91) overleden

14:16 KNOKKE - Alexander (Lex) Verstraeten is afgelopen vrijdag overleden in zijn woonplaats Knokke, op 91-jarige leeftijd. Hij was de oprichter van het Oostburgse funderingsbedrijf Fundex en een bekend én geliefd gezicht in de streek.