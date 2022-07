Ook Tessa uit Lewedorp wil nog graag boer worden

Het is niet voor het eerst dat Tessa van der Graaf (20) uit Lewedorp (T-shirt met opschrift Boerin en rode boerenzakdoek om haar pols) protesteert tegen het kabinetsbeleid. Ze was er onder meer bij in Utrecht en in Zierikzee. Het is, schat ze, misschien wel de vierde keer dat ze met haar collega-boeren optrekt om stelling te nemen tegen het stikstofbeleid.