Ook SGP-Kamerlid wil opheldering over marinierskazerne

Een donut met mesheften­vlees: de hond is er dol op

13:19 YERSEKE - Je zou er zo in willen happen, de donuts die Wilco Poppe bakt in een verscholen loods op het Yersekse bedrijventerrein Olzendepolder. Deze koekjes zijn echter snacks voor honden en katten, met resten mesheften als smaakmaker. De schaaldierresten komen van Seafarm in Kamperland. Wilco en zijn vader Cor testen of ze er nieuw petfood van kunnen bakken.