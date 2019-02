Ook schoon schip bij raad van toezicht Arduin

Samen fietsen tegen kanker

14:00 GOES - Met het vastketenen van een opvallende rode fiets opende de Goese wethouder Derk Alssema vandaag de inschrijving van de landelijke Ride for the Roses. Hij deed dat samen met Theo Schouwenaar, nauw betrokken bij de Zeeuwse Ride for the Roses en zelf strijdend tegen kanker.