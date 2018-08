Ook regen kan Wiek op Abdijplein niet stoppen

Hij schreef de afgelopen jaren de muziek voor meerdere locatievoorstellingen, zoals 'Kabaal' (2001, in 2007 bewerkt tot 'Bestevaer') en 'De schrijver, zijn vrouw, haar minnares' (2014). Twee jaar geleden ging, ook tijdens de openingsavond op het Abdijplein, het korte werk ‘Bliss’ in première.

Dreigende wolkenhemel

Het kwam allemaal, in bewerkte vorm, vrijdagavond voorbij in het gedeelte vóór de pauze. Onder een dreigende wolkenhemel en gadegeslagen door enkele honderden bezoekers zat Eisenga zelf achter de piano. In wisselende samenstellingen presenteerde hij samen met het saxofoonkwartet van het Blazers Collectief WEST een fraaie dwarsdoorsnede van zijn werk. Met als hoogtepunt het intense muzikale in memoriam 'For Mattia', solo uitgevoerd.