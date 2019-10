Ook politiekorps Zeeland-West-Brabant is agenten kwijt aan zaak Ridouan Taghi

Boeken van Vleeshal in collectie ZB

19:34 MIDDELBURG - De boekencollectie van Stichting Beeldende Kunst Middelburg (de Vleeshal) is in beheer gegeven aan ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland. Dinsdag 8 oktober ondertekenen directeuren Roos Gortzak (Vleeshal) en Perry Moree (ZB) de beheersovereenkomst om 10.00 uur in de bibliotheek in Middelburg.