Ook plasticvervuiling geen reden om ontpoldering te stoppen

Dit laat staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) weten in antwoord op Kamervragen. De organisatie Plastic Soup Foundation bracht begin maart een rapport naar buiten over de aanwezigheid van nurdles (plastic korreltjes) in de Westerschelde. Delen van de Westerschelde blijken ervan vergeven te zijn, vooral ook bij de Hedwigepolder. Voor D66-Kamerlid Kiki Hagen was dat aanleiding om de staatssecretaris hierover vragen te stellen.

De staatssecretaris wijst op initiatieven om dit probleem aan te pakken. Maar net als bij eerdere vragen over PFAS, ziet zij geen gevolgen voor de ontpoldering omdat dit gebied niet meer of minder verontreinigd zal worden dan in andere buitendijkse gebieden. ‘De mogelijke invloed van verontreiniging van het gebied met plastics op flora en fauna zal dan ook niet anders zijn dan de invloed die dergelijke verontreinigingen elders hebben’, schrijft de staatssecretaris.

Handtekeningenactie SP

De SP Zeeland is op haar website de handtekeningenactie ‘Nu ontpolderen nee’ gestart tegen het afgraven van de dijk en het laten binnenstromen van Scheldewater in de polders. De partij vindt het onbegrijpelijk dat, terwijl er nog onderzoeken lopen, vervuild water over de ‘nu nog schone Hedwigepolder’ gaat stromen. De SP wil de verzamelde handtekeningen aanbieden aan de PFAS-coördinatoren Maarten de Hoog en Liz van Duin die namens provincie en rijk de problematiek in de Westerschelde en het Kanaal Gent-Terneuzen moeten aanpakken.

Volledig scherm Locaties rond de Westerschelde met plastic korrels in aantallen, kaartje uit het rapport Westerschelde: plastic nurdles © Plastic Soup Foundation