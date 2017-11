Ook natuurorganisaties willen meer toezicht in buitengebied

Twee weken geleden besloot de RUD haar milieu-inspecteurs uitsluitend tussen 08.00 en 17.00 uur in te zetten. Vier inspecteurs hadden aangegeven zich onveilig te voelen. Er wordt nu onderzocht wat er voor nodig is om 's avonds en 's nachts wel veilig toezicht te kunnen houden. Er wordt onder meer bekeken of de inspecteurs bewapend moeten worden.

De landbouworganisatie ZLTO, het Zeeuws Particulier Grondbezit, de Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer en de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging luidden vorige week de noodklok. In een brief aan de provincie lieten ze weten dat er door het besluit van de RUD, een 'absurde en zorgwekkende ontwikkeling is ontstaan die de onveiligheid op het platteland vergroot.

Nu hebben ook Natuurmonumenten, Het Zeeuwse Landschap zich achter die stelling geschaard. "We doen ons uiterste best om de overlast in buitengebieden terug te dringen, maar zijn structureel met te weinig boa's", zegt Jerry Meijs, boswachter bij Natuurmonumenten. "Er is samenwerking tussen collega-organisaties, particulieren en de RUD, maar er is meer nodig om de natuur in Zeeland prettig en veilig te houden. In de avond- en nachtelijke uren mogen en kunnen wij niet zonder assistentie van boa's om de natuur te beschermen. Door de recente beslissing van de RUD wordt het er nu niet makkelijkker op gemaakt om in de avonduren te handhaven."