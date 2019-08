Ook na het weekend nog volop zomers weer

Video Sleutels of ring kwijt? Gelukkig is daar Alex ‘the Hunter’ uit Vlissingen

22 augustus VLISSINGEN - Oh heerlijk, strandweer. Zeeland op zijn best. Tot je in het rulle zand iets kwijtraakt. Sleutels bijvoorbeeld. Of iets dierbaars zoals een trouwring. Paniek! Gelukkig is daar Alex de Jager. ‘The Hunter’ vindt het vrijwel altijd terug.