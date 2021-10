Ook kerken worstelen met coronaregels. ‘Waar doe je verstandig aan? Regels loslaten of juist niet?’

Neem de Christelijke Gereformeerde Kerk in Goes. Sinds vorige week zondag zijn de diensten in de Maranathakerk vrij toegankelijk. ,,Dat betekent dat we geen vaste routing meer hebben en mensen in principe naast elkaar kunnen gaan zitten”, vertelt scriba Hans de Kok. ,,Het is wel zo dat we aan de rechterkant van de zaal ruimte hebben gecreëerd voor mensen die afstand willen houden.”