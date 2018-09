Ook in Zeeland zingen de merels steeds minder

Om maar gelijk met het goede nieuws te beginnen: de merel zal niet uitsterven, vermoedt patholoog Jooske IJzer. Althans niet door het usutu-virus, al heeft dat in Duitsland op sommige plekken al bijna alle merels uitgeroeid. ,,We hebben dit virus eerder al in landen als Oostenrijk gezien. In Oostenrijk was er de eerste paar jaar een flinke dip in de merelpopulatie, daarna krabbelden de merels weer op. Dit virus zal de merels niet uitroeien, maar de gevolgen zijn op dit moment wel duidelijk zichtbaar."