Ook in hoger beroep forse straffen voor groepsseks in Middelburgs hotel geëist

De advocaat-generaal van het gerechtshof in Den Bosch meent dat er wel degelijk sprake was van dwang en bedreiging in de hotelkamer. Alle drie de verdachten hebben volgens haar een aandeel in de vrijheidsberoving. ,,Ze hebben de indruk gewekt dat het slachtoffer niet meer kon ontkomen. Ze is gedwongen seks te hebben in bijzijn van anderen. Vernederend en mensonterend. Ze is in doodsangst met achterlating van al haar kleding en telefoon gevlucht”.