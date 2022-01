Ook in de loop van Nieuwjaarsdag meerdere brandjes in Zeeland

In Wemeldinge moest de brandweer rond 13.00 uur uitrukken omdat er brand was ontstaan in een woning in de Dorpsstraat. In Terneuzen woedde rond 20.30 uur een brandje in een prullenbak. De brandweer rukte met spoed uit omdat de rook oversloeg naar het naburige zorgcentrum. Het vuur was snel onder controle. In Oostkapelle moesten twee gezinnen hun vakantiewoning in de Eikenlaan verlaten toen daar rond 23.00 uur brand uitbrak. In Westkapelle werd er op hetzelfde kruispunt waar op Nieuwjaarsnacht drie keer vuur werd gesticht, wéér een stapel afval in de fik gestoken. De brandweer kreeg om 00.10 uur een melding en had ook dit bandje snel onder controle.