Ook Hulst wil dat provincie in discussie gaat over Vlaamse kilometerheffing voor personenauto's

Tijdens een commissievergadering van de gemeenteraad riepen HulstPlus en het CDA vanavond op het Sluise idee te volgen. Niemand was er op tegen. De Vlaamse regering nam in juli het principebesluit per 2024 of 2025, ook voor personenauto’s kilometerheffing in te voeren. Die belasting is eerder voor vrachtwagens ingevoerd. Voor Zeeland, en met name Zeeuws-Vlaanderen, heeft de invoering grote gevolgen. Zeeuws-Vlaanderen is dan niet meer te verlaten zonder te betalen, er is dan keus tussen tol betalen in eigen provincie of kilometerheffing in Vlaanderen.