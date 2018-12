Ook één pilletje is al te veel achter het stuur

Op een maandagmorgen in januari, zo rond elf uur, hield de politie in Goes een man van rond de dertig aan. Op een van de doorgaande wegen had hij een politieauto ingehaald. Dat was niet zo slim, zeker niet omdat hij geen autogordel droeg. De politie zette hem aan de kant van de weg. In zijn auto was het een enorme zooi. De achterbank lag vol met lege bierblikjes en wietzakjes. En hij had een busje pepperspray naast zich op de stoel.