Ook een natte Wandelmarathon is een feest

VIDEOZOUTELANDE - Natuurlijk waren er uitvallers en natuurlijk deed het pijn. Maar ook in regen en kou blijft de Wandelmarathon een volksfeest

Het is een majestueuze aanblik. De Oosterscheldedijk, vlak voor de Schouwse opgang van de Stormvloedkering, biedt zicht op een kilometers lang lint van wandelaars. De meesten van 5000 deelnemers lopen hier nog bij elkaar.

Volledig scherm Van Burghsluis naar de kering. © Johan Van Der Heijden

Onderaan de helling naar de kering staan Meike van Rooij en Hilde en Marjan Meijering uit Nuenen te wachten op hun mannen en zoon. Ze hebben tassen bij zich vol bananen, broodjes, Marsen, worstjes, melk en energiedrank. ,,Zij wandelen met alleen een flesje water", vertelt Marjan Meijering. ,,Wij wachten ze op vijf plekken op met proviand. Dan doen we al elf jaar zo. Zij zijn van het wandelen, wij van de catering. Ieder zijn specialiteit."





Volledig scherm Marjan Meijering met een tas vol proviand. © Johan Van Der Heijden

Tijdens de Wandelmarathon beweegt zich een tweede, minder zichtbare colonne van Burgh-Haamstede naar Zoutelande. In de bermen van landweggetjes en op parkeerplaatsen bij strandovergangen komen de volgers elkaar tegen. Ze sjouwen met tassen vol thermoskannen en hebben camera's om de nek of hun telefoon in de aanslag.

Volledig scherm Serge Stroij met zijn dochter Jill © Johan Van Der Heijden

Op Neeltje Jans staat Middelburger Serge Stroij met zijn dochtertje Jill. Zij houdt een blad vast met drie zo te zien vers gezette bekertjes koffie. ,,Ik werk hierachter", zegt Stroij betekenisvol, met een hoofdbeweging naar het Topshuis. Jammer genoeg hebben ze mamma in de drukte wel gemist.

Volledig scherm Jannie Gulden en Maria Hamnerschmidt als Zeeuwse boerin en boer © Johan Van Der Heijden

Tegen de verwachting in is het dan nog droog. Sommige wandelaars lijken spijt te hebben van de regenpakken die ze hebben aangetrokken. ,,Ik hoop dat deze voor Zoutelande nog af kan", zegt Jannie Gulden, terwijl ze wijst op de doorzichtige kapuchon van haar poncho. De Zoutelandse loopt geheel verkleed als Walcherse boerin. Ze wordt vergezeld door Maria Hamnerschmidt uit het Duitse Willich, die voor één dag als boer Leo in Zeeuwse dracht loopt.

Volledig scherm Op Neeltje Jans © Johan Van Der Heijden

Zowel langs de kant als in de wandelstoet wordt de Zeeuwse trots uitgedragen. Veel vlaggen - een man heeft zich er zelfs in gewikkeld - en ook muziek. Uit de rugzak van Gerjan Eckhardt uit Oost-Souburg klinkt ‘Bie heweld’ van de Zeeuwse rockband Surrender. ,,Net draaide ik nog hardcore”, vertelt hij. ,,Dat vond niet iedereen even leuk."

Volledig scherm Een zwaar stuk, tussen Domburg en Westkapelle © Johan Van Der Heijden

Op de Veersegatdam weten de Caraïbische klanken van de Steelband Apollo Wissenkerke de beginnende regen niet weg te houden. Gespetter gaat al gauw over in gekletter, maar de humeuren blijven zonnig.

Volledig scherm Muziekvereniging O.K.K. blijft opgewekte deuntjes spelen © Johan Van Der Heijden

Ook een natte Wandelmarathon is een feest. Bij de tank, bovenop de dijk in Westkapelle, verwelkomt de geheel in regenkleding verborgen Muziekvereniging O.K.K. doorweekte wandelaars die net een van de zwaarste stukken hebben getrotseerd met opgewekte deuntjes. Ze krijgen er opgestoken duimen voor terug.

Volledig scherm De laatste paalhoofden © Johan Van Der Heijden