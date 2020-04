Ook de minister is niet voor een tijdelijk tolvrije tunnel

Averechts

Als nu de tol van de tunnel gaat, zal dat averechts werken, schrijft de minister. Om het coronavirus eronder te krijgen is het zaak dat mensen zo veel mogelijk thuisblijven. Een tolvrije tunnel zal juist bezoeken aanmoedigen. Het noodzakelijke vervoer kan er gewoon door. Wie voor zijn werk gewend was door België te rijden, kan dat nog steeds, ook al is de grens dicht. Als ze in een vitale sector werken of een cruciaal beroep uitoefenen, kunnen Nederlanders daarvoor in België een vignet aanvragen. En tenslotte: Den Haag gaat niet over de tol.