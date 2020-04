Ook de bibliotheek is nu een afhaalpunt: gereserveerde boeken staan in tasjes klaar

,,Bibliotheken in diverse grote steden doen dit al wat langer”, zegt Antoinette van Zanten, hoofd afdeling Dienstverlening en Educatie van de ZB. De Zeeuwse bibliotheken hadden gehoopt dat zij inmiddels ook alweer lezers mochten ontvangen. ,,Het viel wel een beetje tegen dat de maatregelen voor ons niet werden versoepeld. Maar we hadden dit ondertussen al voorbereid, dus voeren we het nu in.” Lezers kunnen online een bestelformulier invullen en krijgen dan te horen wanneer ze de boeken kunnen ophalen. ,,In Middelburg bijvoorbeeld komen ze binnen via de draaideuren en zien dan hun tasje in een kast staan. Zo is er geen contact met een medewerker nodig, en ze gaan via een andere draaideur weer naar buiten.”