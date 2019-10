Ook boerin Bertie naar Den Haag - maar wel met de auto

Middelbur­ger vrijgespro­ken van woningover­val aan Colijnhof in Goes

18:24 MIDDELBURG - De rechtbank in Middelburg heeft dinsdag de 22-jarige Middelburger N. R. van betrokkenheid bij een gewapende woningoverval in Goes vrijgesproken. Wel kreeg hij zes maanden cel opgelegd, omdat hij geprobeerd heeft zijn oom af te persen. Voor beide feiten was in totaal vijftig maanden cel geëist.