Ook bij de Betho mogen werknemers voor het eerst stemmen over een nieuwe cao

Een touchs­creen helpt toeristen op weg in Renesse

9 mei RENESSE – Hij springt nog niet direct in het oog, maar op de Hogezoom in Renesse staat sinds kort een nieuwe touchscreen. Bezoekers kunnen er informatie vinden over het dorp en de activiteiten in de omgeving. Ook Zierikzee en Camping Julianahoeve hebben al zo’n touchscreen. Het is de bedoeling dat ze op meerdere plaatsen op het eiland komen te staan.