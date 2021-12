Ook afsplitsing van Forum voor Democratie in Zeeland valt uiteen

Column Marleen Blommaert Pas toen we allemaal rond de tafel zaten kon ik me overgeven aan het samenzijn

Zo’n kerst die strak in het weekend past, is niet gunstig voor het langzaam en bedaard richting de kerst hobbelen. Hoewel vier volwassenen met kinderen weinig lijkt, kan dat toch tot een rijk gevulde tafel leiden. In meer dan in één opzicht zelfs. Iedereen zou wat maken en meenemen. We gaven meneer B. altijd de schuld als er te veel eten was. Dat blijkt toch niet helemaal juist achteraf, want de tafel was net zo vol, zo niet voller zelfs. De enige schuld die bij hem ligt, is vermoedelijk dat hij zijn voorliefde voor veel en lekker eten genetisch heeft doorgegeven.

27 december