Onzekerheid over Zeeuwse locaties voor toegangstesten; volgens aanbieder ‘niet langer rendabel’

GOES - Het is nog maar de vraag of Zeeuwen zich na 10 oktober gratis kunnen laten testen voor een coronatoegangsbewijs. De huidige aanbieder in Zeeland, Hestia, dreigt te stoppen omdat het testen niet langer rendabel is.