‘Onze moeder ophalen om kerst te vieren’

Wie: Annemarie Verkaart en Marlies Praet

Locatie: Havenplein, Zierikzee

Tijdstip: Tweede Kerstdag, 11.00 uur

Annemarie: ,,We zijn zussen, dat kun je misschien wel zien. We zijn op weg om onze moeder van 97 op te halen, die in een verzorgingshuis hier verderop woont. Dat doen we lopend, want ze zit in een rolstoel en we wonen niet ver weg. Ons hele leven wonen we al in Zierikzee, en onze ouders ook. Een mooi, gezellig stadje. Thuis waren we met zes kinderen, die allemaal op Schouwen-Duiveland zijn blijven wonen. En eigenlijk is er maar eentje die níet in Zierikzee woont.”

,,Dit is de eerste Kerst zonder onze vader. Vorig jaar is hij op honderdjarige leeftijd overleden. Dat maakt het wel apart. Gisteren was onze moeder bij onze oudste zus, vandaag komt ze bij ons eten. Daar kijkt ze wel naar uit."

Tussen de middag warm

,,Vanochtend heb ik voorbereidingen voor het eten getroffen met hulp van mijn man. Die kookt heel goed. Normaal gesproken eten we 's avonds warm, maar onze moeder is er aan gewend om tussen de middag warm te eten. Wat er op het menu staat? Zalm met avocado, rollade, spruitjes, peertjes, salade en gebakken aardappeltjes. Want weet je, in het verzorgingstehuis eet ze nooit echt lekker gebakken aardappeltjes en sla. Dus ik heb speciaal gevraagd wat ze lekker vond."

,,Nadien hebben we ‘tarte tatin’ met nectarine en kaneelijs. En na het eten een bakje koffie. Ik denk dat onze moeder dan wel ‘op’ is dus dan brengen we haar weer terug. Gisteren is ze ook al weggeweest. Dat is al heel veel voor haar, hoor.”