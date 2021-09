Onze Krijn is een schatje, met dat leerlooiersmondje en die bolle wangetjes

portret Hoe visboer Leendert van der Kuijl (29) dominee werd in Waarde. ‘Ik werk nu met levende vissen’

16 september Had dominee Leendert van der Kuijl (29) tien jaar geleden gevraagd hoe hij zijn toekomst zag. Waarschijnlijk was hij over de viswinkel in Hendrik-Ido-Ambacht begonnen, waar hij binnenkort mede-eigenaar van zou worden. Of over het gezin dat hij met zijn vrouw Enike zou stichten. Tot God doordrong in zijn leven en alles anders werd. Sinds deze week is hij dominee van de Gereformeerde Gemeente in Waarde. ,,Wat ik in de winkel deed had alles met dode vis te maken. Nu werk ik met levende vissen.”