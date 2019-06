Onweersbuien trekken over Zeeland

Column Jan van Damme Een tandje minder, dat zouden meer mensen moeten doen

7:00 Hij draait het parkeerterrein in Vlissingen op alsof er een zee aan vrije tijd voor hem ligt. De kap van de cabrio neergeklapt, de zon op zijn niet meer zo rijk behaarde bol. Zomer, vakantie, lavende ledigheid - zo stapt hij uit. Even de linnen kap dichtdoen. Er wordt toch geen regen verwacht? Nee, maar een flats van een Zeeuwse meeuw in je pas gepoetste interieur is ook niet alles.