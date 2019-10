Onverwachte klapper bij Zeeuws Veilinghuis; vaasje brengt 170.000 euro op, in plaats van 600 euro

,,Nee, dit hadden wij totaal niet verwacht”, vertelt René de Visser van het Zeeuws Veilinghuis. ,,Het is een vaasje van 14 centimeter hoog en met een diameter van 21 centimeter. Het lijkt op een Nederlands spuugbakje, maar we weten niet waarvoor het gebruikt werd. Volgens ons is het twintigste eeuws, maar het merkje verwijst naar de Yongzheng-periode. Die keizer regeerde van 1723 tot 1735. Op Chinees porselein zie je vaak dat op nieuwere stukken, oudere markeringen staan. Dat wordt gedaan als eerbetoon. Het zou dus kunnen dat de koper denkt dat het zo oud is. Maar wij zijn er nog altijd van overtuigd dat het niet zo oud is.”

Het vaasje maakt deel uit van een grote collectie van 200 stuks porselein dat bij het Zeeuws Veilinghuis werd aangeboden door een Chinese Nederlander die de stukken verzamelde. Dinsdag ging een deel van de collectie onder de hamer en woensdag nog een deel. Het vaasje is in 1978 door zijn vader gekocht in China. ,,De verkoper had zelf ook niet verwacht dat het zo veel zou opbrengen”, vertelt De Visser. ,,Maar met Chinees porselein gaat het soms zo. Bij schilderijen weet je als de biedingen veel hoger zijn dan geschat: dit klopt niet. Maar de kopersgroep voor porselein is zó groot, echt wereldwijd, dan kunnen deze dingen gebeuren.”