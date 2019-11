‘Ontruimingsoefening Westerscheldetunnel is niet nodig’

MIDDELBURG- Er komt geen ontruimingsoefening in de Westerscheldetunnel, speciaal gericht op mensen die bijvoorbeeld in een rolstoel zitten. Dat schrijven Gedeputeerde Staten in een brief aan de Stichting Werkgroep Gehandicapten Walcheren.

Twee maanden geleden schreef de stichting een brief aan de provincie. De gehandicapten maken zich zorgen of mensen die in een rolstoel of in een scootmobiel zitten wel snel genoeg uit de tunnel gehaald kunnen worden bij een ramp. De gehandicaptenorganisatie vroeg of het niet zinvol is om een ontruimingsoefening te houden en te kijken of al het (reddings)materieel nog wel up-to-date is.

De provincie vindt een oefening niet nodig. Bij de bouw van de tunnel is rekening gehouden met mensen die slecht ter been zijn. Dat is overigens samen met gehandicapten gebeurd en er is ook uitgebreid geoefend. Overal in de tunnel liggen rijplaten om mensen snel en veilig uit de tunnel te krijgen. Die worden ook gebruikt door de brandweer en ambulancepersoneel.