Ontroerend briefje van dochtertje Herman Ploegstra getoond tijdens bewonersbijeenkomst

Eindelijk erkenning voor werk Johannis de Rijke: "Veel Zeeuwen weten niet eens wie hij is"

20:33 COLIJNSPLAAT - In Japan hebben ze speciaal voor hem een roeiwedstrijd, uitkijktoren en levensgroot standbeeld in het leven geroepen, maar ook in zijn geboorteplaats Colijnsplaat wordt Johannis de Rijke niet vergeten. De Zeeuwse waterbouwkundige staat centraal in een tijdelijke tentoonstelling over zijn leven en werk.