Ontploffend filter zorgde voor explosie ArcelorMittal Gent

In een interne brief schrijft de directie van ArcelorMittal vrijdag aan het personeel dat er meer duidelijkheid is over de explosie van maandag. Een explosie wordt volgens het bedrijf veroorzaakt door drie factoren: brandstof, zuurstof en een ontstekingsbron. In het geval van ArcelorMittal was de brandstof afkomstig van het cokesgas, de zuurstof van de lucht in de filter en de ontsteking door het inschakelen van de hoogspanning.



Bij de explosie kwam een personeelslid om het leven en raakten twee anderen zwaargewond. Het dodelijk slachtoffer (25) wordt volgende week woensdag gecremeerd.