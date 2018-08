Schipper: 'Duikers spelen met hun leven'

18:57 WEMELDINGE - Een aantal duikers is deze week in de problemen geraakt op een populaire duikplek bij Wemeldinge toen boven hen een schip met hengelaars het anker uitwierp. Doordat ze geen duikboei of duikvlag gebruikten kon de schipper niet zien dat de duikers in het water waren.