Onstuimig weer op komst: zet je tent goed vast

VLISSINGEN - Weerkundigen waarschuwen: kampeerders, zet je tent goed vast! Zeker in Zeeland en de andere kustprovincies wordt dit weekend, vooral zaterdag, onstuimig weer verwacht, met kans op zware windstoten tot 95 kilometer per uur.

In de loop van morgenochtend, de middag en aan het begin van de avond wordt veel wind verwacht, in Zeeland tot windkracht 7. Het weerbeeld bestaat uit zon, stapelwolken en enkele buien. Zondag is er meer zon en zijn er minder buien. In de kustgebieden waait het dan nog wel krachtig.

in de kustprovincies is het belangrijk dat de scheerlijnen van de tenten stevig vast staan. Wie van plan is om dit weekend op pad te gaan met caravan of aanhanger doet er verstandig aan zaterdagmiddag en -avond de kustregio’s te mijden. Ook watersporters, in vooral het westen en noorden van het land, moeten rekening houden met zeer veel wind.

Zondag regelmatig zon

Zondagochtend waait het aan zee eerst nog krachtig, in Zeeland tot kracht 5, in de middag neemt de wind af naar matig tot vrij krachtig. Verder is het zondag prima weer met een mix van stapelwolken en zonneschijn. Er kan een lichte bui ontstaan, maar een groot deel van de tijd is het droog. Het wordt ‘s middags 21-24 graden.