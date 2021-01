Onstuimig weer met zachte temperaturen deze week

Na een winters weekend met sneeuwval lijkt het weer deze week weer meer herfstachtig. Vandaag zijn er perioden van regen en staat er een stevige zuidwestenwind, aan de Zeeuwse kust tot kracht 6 of 7. In de middag neemt de regen af en is het vaker droog, maar de zon krijgt weinig ruimte en het is veelal bewolkt. Koud is het zeker niet, het kwik kan stijgen tot 10 graden.

Morgen is het weer overwegend bewolkt met af en toe regen. De zuidwestenwind blijft stevig doorblazen, in Zeeland tot kracht 5 en de temperatuur stijgt tot een graad of 9. Normaliter is het een graad of 4 kouder in deze tijd van het jaar. In de nacht van woensdag op donderdag bereikt de wind zijn hoogtepunt en kan het stormachtig worden met kans op windstoten tot 90 kilometer per uur. In het noordwesten van het land kan het zelfs stormachtig worden met een tijdelijke windkracht 9. Pas aan het einde van de donderdag gaat de wind geleidelijk liggen.