Onstuimig weekend voor de boeg

Damen nog in de race voor miljarden­op­dracht onderzeebo­ten; eerste afvaller naar verwach­ting snel bekend

7:43 VLISSINGEN - Defensie praat met drie partijen, waaronder Damen, verder over de bouw van vier nieuwe onderzeeboten. De ministerraad neemt dit besluit vandaag of een week later, melden ingewijden. Een definitieve beslissing valt pas in 2021 en wordt mogelijk genomen door een volgend kabinet.