Onrust over inkrimping medische dienst bij Thermphos

Zes jaar na het faillissement van de fosforfabriek is de sanering van het met fosfor, asbest en licht radioactief materiaal vervuilde complex nog in volle gang. Van de 3000 kuub fosforhoudend slik op het terrein is nog 1000 kuub over. Daarin zit naar schatting nog 200 ton fosfor. Dat is een extreem gevaarlijk goedje, dat onmiddellijk ontbrandt als het in aanraking komt met zuurstof.