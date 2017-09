Onrust op werkvloer Van Citters Beheer na vertrek Thermphossers

Er heerst onrust onder voormalig Thermphos-mensen die al jaren zijn gedetacheerd bij Van Citters Beheer (VCB) om de failliete fosforfabriek bij Nieuwdorp te saneren. Recent werden vijf mensen tijdens een reorganisatie ontslagen. Anderen die voorlopig nog niet toe aan hun pensioen toe zijn, zijn bang dat ze vroeg of laat op straat komen te staan.

Onrust en onbegrip

Dat de vijf niet meer terug hoeven komen, kwam als een donderslag bij heldere hemel, wordt bevestigd door enkele bronnen waarmee de PZC heeft gesproken. Volgens VCB-directeur Dinro Hobbel is de reorganisatie én een andere aanpak noodzakelijk om voortgang te boeken bij de sanering. Hij heeft het projectteam dan ook anders opgezet. Daarin zitten nu zowel mensen van opdrachtgever VCB en de aannemer Mourik/Petrogas. Het gecombineerde projectteam wordt verantwoordelijk voor de saneringsresultaten. ,,Opdrachtgever en aannemer staan niet meer tegen over elkaar, maar gaan we samen doen'', zei Hobbel drie dagen terug in de PZC.

Hij snapt dat de reorganisatie tot 'onrust en onbegrip' leidt. ,,Maar, de sanering had al in 2016 klaar moeten zijn. Nu gaan we starten in een gecombineerd team, wat gevolgen heeft voor het personeelsbestand. Het doel is dit karwei te klaren en onszelf op te heffen. Thermphos is geen proces, maar een project. Dat mag voor de medewerkers toch geen verrassing zijn?''

Oud werknemers

Bij VCB zijn zo'n 35 tot 40 mensen gedetacheerd die vroeger bij Thermphos werkten. Zij bezitten veel kennis van de fabriek en weten alles van fosfor. Een deel is nu in een team van Mourik-dochter Petrogas-geplaatst. Petrogas is onder meer bezig met het persen, filteren en deels verbranden van een kleine 2000 giftig fosforslik dat overwegend in tanks is opgeslagen.

Bij oud-Thermphossers bestaat onduidelijkheid over hun rol. Er bestaat vrees dat onderaannemers de dienst gaan uitmaken, terwijl die weinig kennis hebben van de giftige en snel ontvlambare stof fosfor, waardoor de kans op een ongeluk toe zou kunnen nemen. VCB-directeur Hobbel zegt echter dat er, ook na het afscheid van vijf Thermphossers, voldoende kennis in huis is om de sanering veilig uit te voeren.

Sanering oppakken