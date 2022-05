Onrust binnen PvdA Reimerswaal: raadslid Marjolein Sinke neemt afstand van partijstandpunt

Tbs geëist tegen Goesenaar na vernielin­gen en bedreigin­gen

MIDDELBURG - Er is tbs met dwangverpleging geëist tegen J. K. uit Goes. De Goesenaar wordt ervan verdacht dat hij vorig jaar op het terrein van Emergis in Kloetinge twee auto's beschadigde en personeel met de dood bedreigde.

25 mei