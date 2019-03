Online winkeltje aan huis: Leuk werk en ook nog eens lekker thuis

Op de sociale media lijken er steeds meer winkeltjes te verschijnen die vooral online bestaan. Het product is meestal iets creatiefs, iets ambachtelijks. Ze hebben een eigen website, een profiel op Facebook, uiteraard een telefoonnummer en emailadres, maar géén winkel. Waar ze dan zitten? Nou, in een inpandige garage in Goes, of op een zolder aan de rand van IJzendijke, of in een aanbouw aan een huis in Groede. Gewoon, lekker thuis.