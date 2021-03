Online theaterexperiment is een duik in het diepe

video Je huis uit voor de ontplof­fing van een vliegtuig­bom: ‘Dat maakte wel indruk’

18:07 NIEUWVLIET - Een Engelse vliegtuigbom werd vandaag tot ontploffing gebracht in de Lampzinspolder bij Nieuwvliet. Een aantal mensen moest daarvoor hun huis verlaten. Ook zorgboerderij Jodi Sintepier was even dicht. ,,Dat maakte wel indruk op onze deelnemers. Ze wilden vooral weten of het goed ging met de dieren.”