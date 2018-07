'Onkruid' in de straat steeds belangrijker voor de natuur

'Dit zijn schokkende aantallen zelfdodin­gen voor Zeeland'

17:11 GOES - Uitgerekend in het jaar dat het project Zeeland Zonder Zelfmoord van start is gegaan vertoont het cijfer van zelfdodingen in de provincie een drastische stijging. Vorig jaar maakten 44 mannen en 18 vrouwen in Zeeland een einde aan hun leven. Hoe kan dat? We vragen het communicatieadviseur Annique Weezepoel van het project Zeeland Zonder Zelfmoord.