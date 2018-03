Ongeval bij Arnemuiden zorgt voor flinke file op A58

Honderden kilometers insecten en bloemen voor klein bedrag

2 maart MIDDELBURG - Voor het onderhoud van de wegen en vaarwegen komt de provincie de komende tien jaar 12,8 miljoen euro tekort. Een oplossing daarvoor is nog in de maak. Vandaar dat het Statendebat over infrastructuur zich vrijdag toespitste op een klein onderdeel - duurzaam bermbeheer - waarvoor 83.000 euro per jaar nodig is.