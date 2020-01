Ongeruste Statenleden: dijkbewaking nodig bij de ZB

De ZB is uit de rode cijfers en de meerjarenbegroting is sluitend, maar daarmee is alles ook wel gezegd, vinden de Staten. ,,Wij zijn er niet gerust op”, zei Wim Kok (SGP) in de Statencommissie bestuur. Verburg: ,,Het is wachten op de volgende financiële tegenvaller die gegarandeerd gaat komen." En Kees Bierens: ,,We hebben grote zorgen over de financiën en ook de houding vanuit de ZB."