Ongeneeslijk zieke Jasper (43) uit Goes draait nog één keer als dj: ‘Het zal spannend, maar ook mooi worden’

Zeeland heeft nog 17.000 huizen met een slecht energiela­bel

In Zeeland staan nog ruim 17.000 woningen met de slechte energielabels E, F en G. Binnen nu en zeven jaar moeten die huizen verduurzaamd worden, bijvoorbeeld door ze te isoleren. Het gaat vooral om huizen in eigen bezit die achterblijven. De meeste staan in Veere.

14 december