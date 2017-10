Ongeluk met motor en auto op N59 bij Nieuwerkerk, weg is afgesloten

Koester Vlissings poppodium De Piek als 'rock-erfgoed'

12:38 VLISSINGEN - Eddie and the Hot Rods kwamen, twee jaar na de oprichting van de band, in 1977 naar Podium De Piek in Vlissingen. In 1997 en, afgelopen vrijdagavond, in 2017 traden ze in dezelfde zaal op. Of ze er over twintig jaar nog zijn, weten ze niet. Maar als het aan de bandleden ligt, houden ze die reeks aan en komen ze in 2037 terug, grijnzen ze alle vier na afloop van het concert.