Ongeluk door mobieltje op de fiets; er gaat meer kapot dan je scherm

Gedeputeerde Harry van der Maas was vrijdag op het Scheldemond College om Finn Zegelink een pluim te geven van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROVZ). Zij is namelijk één van de gezichten uit de campagne ‘Er gaat meer kapot dan je scherm’.

Gewoon even je smartphone op stil zetten als je fietst, zodat je niet wordt afgeleid door meldingen, tipt het ROVZ. Maar afleiding is juist wat scholieren zoeken: het maakt het fietsen minder saai, legt Finn uit. ,,Zelf heb ik altijd muziek aan als het kan. Op mijn telefoon staan 384 nummers. Als ik met mensen in gesprek ben, heb ik maar één oortje in en als het mag onder de les ook." Meldingen hoort ze niet binnenkomen, maar ze verschijnen wel op het beginscherm. ,,Als ik hem even uit mijn zak pak, kijk ik toch even wat er staat", zegt ze eerlijk. Maar volle bak met haar mobieltje in de weer zijn, dat doet Finn niet meer sinds ze daardoor twee jaar geleden een ongeluk kreeg.

De Zeeuwse campagne 'Er gaat meer kapot dan je scherm' is met name gericht op jongeren (maar pakt ook de volwassenen mee) die appen en bellen onder het fietsen. Zeeuwse jongeren uit de provinciale denktank JouwZeeland maakten en bedachten de campagne. Deze bestaat uit filmpjes waarin scholieren vertellen wat hen overkwam toen ze even afgeleid waren door hun mobiel. Vanaf vandaag zijn ze te zien op YouTube, Instagram en Snapchat. De campagne bestaat verder uit bioscoopreclame en posters. De komende periode komen er meer filmpjes bij van Zeeuwse scholieren. Ze zijn ook te vinden via de website: www.zeeland.nl/aandachtvoorverkeer.nl