Ongekend hoog aantal sterfgevallen drukt groei van Zeeuwse bevolking

De cijfers maken duidelijk hoezeer november en vooral december zwarte maanden waren. Er was sprake van een recordaantal sterfgevallen, vermoedelijk mede door het coronavirus. In november overleden 457 Zeeuwen en in december zelfs 573. Gemiddeld overlijden in Zeeland 315 mensen per maand. Het hoogste aantal in de afgelopen twintig jaar was tot nu toe in maart 2018. Toen stierven, tijdens de zware griepgolf, 448 inwoners.