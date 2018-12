Onduidelijkheid over giftige stof chroom-6 op bruggen en sluizen

MIDDELBURG - De kankerverwekkende stof chroom-6 kan best op meer plekken gebruikt zijn dan nu bekend is. Dat antwoorden Gedeputeerde Staten op vragen van de Statenfractie van de PVV.

In september ontstond opschudding toen chroom-6 werd gevonden in de verf van de Stationsbrug in Middelburg. Dat kwam aan het licht toen de provincie de brug wilde renoveren. De Arneverkeersbrug in Middelburg, de Sloebrug in Vlissingen, de draaibrug bij Oost-Souburg, de rest van de Keersluisbrug en de voetgangersbrug bij de Schroebrug bevatten géén chroom-6. Wel werd de stof gevonden op een bruggetje bij Kleverskerke.

Leuningen

Voor alle andere bruggen en sluizen is - na een eerste onderzoek - niet onomstotelijk vast te stellen of er wel of geen chroom-6 is gebruikt. Zo zou het ook in leuningen en schroeven kunnen zitten. De provincie neemt daarom het zekere voor het onzekere. Bij werkzaamheden aan bruggen en sluizen wordt voortaan eerst extra onderzoek gedaan. ,,Veiligheid van mens en milieu staat altijd voorop.”

Alle bruggen die de afgelopen jaren zijn gestraald, zijn voorafgaand daaraan getest op zware metalen en benzeen (PAK's). Op chroom-6 werd nooit getest, omdat niet werd vermoed dat die daar aanwezig was.