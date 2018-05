Onderzoeksbureau: Staat van Zeeland gekleurd en te gehaast opgesteld

Wietkweke­rij in 'babykamer': Goesenaar moet bijna 100.000 euro betalen

15:54 MIDDELBURG - Het geld dat de 35-jarige Goesenaar E. V. met de kweek van hennep heeft verdiend moet in de staatskas worden gestort. De rechtbank heeft dat bedrag vastgesteld op 95.585 euro, dat is 10.000 euro minder dan het Openbaar Ministerie (OM) had willen zien.